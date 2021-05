Autoverkehr in Baden-Württemberg Anwohnerparken soll zum Teil zehn Mal teurer werden

Viele Städte in Baden-Württemberg stehen in den Startlöchern, um die Gebühren für das Parken am Gehwegrand teils massiv anzuheben. Noch fehlt eine Freigabe der Landesregierung – aber das ist eine Frage von Wochen. Was in einzelnen Städten geplant ist.