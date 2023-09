Unfall in Oberboihingen

6 Eines der beteiligten Fahrzeuge kippte durch den Unfall auf die Seite. Foto: SDMG/KEF

Bein einem Unfall in Oberboihingen (Kreis Esslingen) am Mittwochmorgen wurden ersten Erkenntnissen zufolge zwei Personen verletzt. Sie mussten in Krankenhäuser gebracht werden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In der Daimlerstraße in Oberboihingen (Kreis Esslingen) sind am Mittwochmorgen zwei Autos heftig zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet wurden dabei zwei Personen leicht verletzt.