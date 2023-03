Unfall in Nürtingen

1 Die 14-Jährige wird mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor

Am Montagnachmittag ist ein 14 Jahre altes Mädchen in Nürtingen (Kreis Esslingen) mit ihrem Fahrrad unterwegs, als sie von einem Auto erfasst wird. Wie genau sich der Unfall ereignet hat, ist bislang unklar.









Ein 14 Jahre altes Mädchen ist am Montagnachmittag in Nürtingen (Kreis Esslingen) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Mädchen wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Stuttgart geflogen.

Nach ersten Angaben aus dem Polizeipräsidium Reutlingen, das auch für den Landkreis Esslingen zuständig ist, war die 14-Jährige mit dem Fahrrad auf der Carl-Benz-Straße in Nürtingen unterwegs und wurde offenbar bei einem Fußgänger-Überweg von dem Wagen angefahren.

Zu dem Unfallverursacher konnte der Sprecher der Polizei am späten Montagnachmittag indes noch keine genaueren Angaben machen. Ebenso sind weitere Details zum Unfallhergang bislang noch nicht bekannt. Weitere Informationen folgen in Kürze.