1 Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf 14000 Euro. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Eine 24-jährige Autofahrerin hat auf der B312 einen Unfall verursacht, bei dem zwei weitere Fahrzeuge stark beschädigt wurden.

Neckartailfingen - Am Sonntagnachmittag hat laut Polizei eine 24-jährige Mercedesfahrerin die Vorfahrt mehrerer Fahrzeuge auf der B 312 missachtet und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Kurz nach 13 Uhr fuhr die 24-Jährige an der Anschlussstelle Schlaitdorf (Kreis Esslingen) in Richtung Stuttgart auf die Bundesstraße auf und missachtete dabei die Vorfahrt einer 38 Jahre alten BMW-Fahrerin. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste diese auf die Gegenfahrspur ausweichen. Ein hinter dem BMW fahrender, 82-jähriger Crysler-Fahrer musste ebenfalls ausweichen, schaffte es dabei aber nicht mehr rechtzeitig abzubremsen und krachte in das Heck des BMW. Während das Fahrzeug der 24-jährigen Unfallverursacherin unbeschädigt blieb, entstand am BMW und am Crysler ein Schaden von etwa 14.000 Euro. Der Crysler wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand.