Unfall in Möglingen bei Ludwigsburg Lasterfahrer wird in Kabine eingeklemmt und schwer verletzt

Eine kurze Unachtsamkeit hat für einen 39-jährigen Lastwagenfahrer schwere Folgen. Er wird bei einem Unfall bei Möglingen im Kreis Ludwigsburg in seiner Kabine eingeklemmt und muss ins Krankenhaus.





Möglingen - Ein Mann ist schwer verletzt und an zwei Lastwagen sind etwa 40 000 Euro Schaden entstanden: Das ist die Bilanz eines schweren Unfalls am Donnerstagnachmittag bei Möglingen. Er hat sich an der Einmündung zweier Landesstraßen vor dem Ort ereignet.

Ein 39-jähriger Lastwagenfahrer war gegen 15.30 Uhr auf der Straße von Ludwigsburg in Richtung Schwieberdingen unterwegs und hat vermutlich zu spät bemerkt, dass der Fahrer eines vorausfahrenden Sattelzuges an der roten Ampel angehalten hat. Er fuhr auf den anderen Lastwagen auf und wurde dabei in seinem Führerhaus eingeklemmt.

Polizeibeamte befreiten den 39-Jährigen, der mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Sein Lastwagen war nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Möglingen und Asperg sind mit 47 Einsatzkräften am Unfallort. Vom Rettungsdienst sind zwei Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt. Die Straße im Bereich der Unfallstelle in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wird durch Polizeibeamte umgeleitet, es bildet sich Rückstau.