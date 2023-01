1 Der Radfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Foto: Imago/Eibner

Ein 26-jähriger Radler ist am König-Wilhelm-Platz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.















Ein 26-jähriger Radfahrer ist am Montagvormittag gegen 10.20 Uhr bei einem Unfall am König-Wilhelm-Platz in Marbach schwer verletzt worden. Der Radler war in Richtung Charlottenstraße unterwegs, als ein 48-Jähriger mit seinem Ford von der Steinerstraße kommend über die Kreuzung geradeaus in Richtung Uhlandstraße fahren wollte. Dabei übersah der Fahrer jedoch den 26-Jährigen und nahm ihm die Vorfahrt.