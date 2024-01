Autofahrer löst Karambolage an Autohaus aus

Unfall in Mannheim

Hoher Sachschaden ist am Montag bei einem Unfall in Mannheim entstanden. Ein 26-jähriger Autofahrer hatte eine Karambolage an einem Autohaus ausgelöst.











Ein Autofahrer hat in Mannheim eine Karambolage an einem Autohaus ausgelöst. Polizeiangaben zufolge geriet der 26-Jährige in einer Kurve mit seinem Wagen ins Schleudern und kam von der Straße ab. Sein Auto stieß gegen ein Fahrzeug eines Autohauses, das auf ein weiteres geschoben wurde.