Unfall in Ludwigsburg

1 Das Kind kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Klaus W. Schmidt/IMAGO/Klaus W. Schmidt

Vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, rennt ein Mädchen in Ludwigsburg auf die Straße. Ein Autofahrer kann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindert. Die Zwölfjährige wird schwer verletzt.















Link kopiert

Bei einem Unfall am Montagabend in der Ludwigsburger Mörikestraße ist ein zwölfjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Das Kind war vermutlich auf die Straße gerannt, ohne auf den Verkehr zu achten.

Die Zwölfjährige stieg laut Polizeiangaben zunächst an einer Haltestelle aus einem Linienbus aus und wollte hinter dem Bus die Fahrbahn überqueren – mutmaßlich ohne nach herannahenden Fahrzeugen zu sehen.

Ein 51-jähriger Autofahrer war zeitgleich auf der Mörikestraße in Richtung Möglingen unterwegs. Er sah das Kind zu spät, sodass es zur Kollision kam. Das Mädchen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.