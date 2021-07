1 Ein Motorradfahrer kam nach einem Unfall in Ludwigsburg ins Krankenhaus. Foto: picture alliance/dpa/Boris Roessler

In der Nähe des Breuningerlands in Ludwigsburg hat sich ein Unfall ereignet, bei dem ein 34-Jähriger schwer verletzt wurde. Ein Autofahrerin hatte ihm die Vorfahrt genommen.

Ludwigsburg - Schwere Verletzungen hat sich ein 34-jähriger Motorradfahrer am Samstagabend in der Nähe des Breuningerlands in Ludwigsburg zugezogen. Wie die Polizei erst jetzt berichtet, hatte eine 47-jährige VW-Fahrerin gegen 21.30 Uhr an der Kreuzung vor einem Hühnchen-Schnellrestaurant nicht auf den Motorradfahrer geachtet und ihm die Vorfahrt genommen. Die Ampelanlage war bereits außer Betrieb und auf gelbes Blinklicht umgeschaltet. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 10 000 Euro.