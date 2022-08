1 Die Polizei nahm den Unfall auf. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Der Sachschaden war groß, der Ärger wohl auch: Beim Einparken hat ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren.















Es war ein teurer Unfall: Rund 15 000 Euro Schaden ist entstanden, als ein BMW am Mittwochvormittag in Ludwigsburg-Eglosheim gegen eine Mauer krachte. Gegen 9.45 Uhr war dort in der Monreposstraße ein 45-jähriger Mann mit dem Auto unterwegs. Er wollte laut Polizeiangaben gerade einparken, und gab dann aufgrund einer kleinen Steigung am Parkplatz noch einmal Gas. Der BMW beschleunigte enorm. Der Fahrer konnte nicht mehr verhindern, dass das Auto gegen die Mauer prallte und außerdem noch zwei Schilder beschädigte. Das Fahrzeug wurde während des Unfalls so stark beschädigt, dass es später abgeschleppt werden musste.