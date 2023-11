Unfall in Ludwigsburg: 74-Jähriger kracht mit Vollgas in Mülltonnen

1 Der Mann kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Foto: Karsten Schmalz

Ein Mann raste in der Ludwigsburger Oststraße frontal in einen Abstellplatz für Mülltonnen. Bereits zuvor war er mit zwei geparkten Autos kollidiert.











Link kopiert



Ein 74-Jähriger ist in der Ludwigsburger Oststraße mit überhöhter Geschwindigkeit in einen Abstellplatz für Mülltonnen gerast. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen beobachtet, dass der Mann am Mittwochnachmittag um kurz vor 16 Uhr mit seinem Kleinwagen in der Damaschkestraße losgefahren war und bereits nach dem Abbiegen in die Gutenbergstraße nacheinander mit zwei geparkten Fahrzeugen kollidierte.