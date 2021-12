Ein 72-jähriger Porsche-Fahrer will am Donnerstag in Löchgau zwei Lieferwagen überholen – trotz Überholverbot. Als ihm ein Audi entgegenkommt, versuchen beide Fahrer, eine Kollision zu vermeiden, allerdings erfolglos.















Löchgau - Weil er zu einem verbotswidrigen Überholmanöver angesetzt hatte, ist ein 72 Jahre alter Porsche-Fahrer am Donnerstagnachmittag in Löchgau (Kreis Ludwigsburg) frontal in den entgegenkommenden Audi eines 33-Jährigen gekracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wie die Polizei meldet, war der 72-Jährige gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße 1633 von Freudental kommend in Richtung Löchgau unterwegs und wollte trotz Überholverbot zwei vorausfahrende Lieferwagen überholen. Dabei kam ihm jedoch der 33-jährige Audi-Fahrer entgegen.

Der Porsche-Fahrer bremste stark ab und versuchte wieder einzuscheren, auch der Audi-Fahrer stieg in die Eisen und wich nach rechts in den Straßengraben aus, dennoch streiften sich die Autos. Der Audi wurde durch den Unfall auf seiner Richtungsfahrbahn gedreht, der Porsche kam in einem Feld neben der Fahrbahn zum Stehen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.