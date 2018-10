Unfall in Lenningen Kaugummi verschluckt - Drei Leichtverletzte

Von kaw 24. Oktober 2018 - 12:28 Uhr

Gleichzeitig Kaugummi kauen und Autofahren war im Falle eines 46-Jährigen in Lenningen keine gute Idee. Foto: dpa

Ein Autofahrer verschluckt während der Fahrt seinen Kaugummi und erleidet einen Hustenanfall. Er verliert die Kontrolle über seinen Wagen und kracht in den Gegenverkehr.

Lenningen - Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag in der Adolf-Scheufelen-Straße in Lenningen (Kreis Esslingen) ereignet hat.

Laut der Polizei war dort ein 46 Jahre alter Münsinger gegen 16.20 Uhr mit seinem Ford C-Max von Unter- nach Oberlenningen unterwegs, als er plötzlich versehentlich seinen Kaugummi verschluckte. Daraufhin erlitt der Mann einen Hustenanfall und geriet mit seinem Ford auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in einen entgegenkommenden Hyundai Terracan. Durch die Wucht des Aufpralls dreht sich dieser um 180 Grad und kam auf seinem Fahrstreifen entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen.

Der 79 Jahre alte Fahrer des Wagens und dessen 78-jährige Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auch der Unfallfahrer wurde leicht verletzt. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Werksfeuerwehr einer nahegelegenen Firma im Einsatz.