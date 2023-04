Unfall in Kornwestheim

9 Der VW kam unsanft zum Stehen. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Zu einem kuriosen Unfall ist es in Kornwestheim gekommen. Ein VW Golf durchbricht dabei einen Zaun und prallt auf einem Firmengelände gegen einen Baum.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Ein Maschendrahtzaun und ein Baum haben die Fahrt eines 42-Jährigen gestoppt, der mit seinem VW Golf in einen Unfall in Kornwestheim verwickelt war. Der Wagen stieß am Mittwoch gegen 16.05 Uhr im Gewerbegebiet mit einem Smart zusammen.

Nach Angaben der Polizei fuhr der 42-Jährige von einer Firmeneinfahrt in der Heinkelstraße aus auf die Fahrbahn, übersah dabei jedoch den Smart eines 60-Jährigen, der im Bereich der Einmündung zur Maybachstraße unterwegs war. Der VW Golf erfasste den Smart seitlich.

Der 42-Jährige gab nach dem Aufprall wohl weiter Gas

Der 42-Jährige gab laut Polizei weiter Gas, überquerte die Heinkelstraße, fuhr über den angrenzenden Gehweg und durchbrach den Maschendrahtzaun eines Firmengeländes. Der VW Golf drang anschließend noch durch eine Hecke und prallte schließlich gegen einen Baum.

Der VW Golf musste abgeschleppt werden

Der 60-Jährige im Smart ist leicht verletzt worden. Er wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 8000 Euro. Bei den Bergungsarbeiten half die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften am Unfallort.