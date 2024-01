Unfall in Kornwestheim: Auto reißt Ampelmast um – zwei Verletzte

Zwei Personen sind bei einem Unfall in Kornwestheim verletzt worden. Ein BMW mit vier Insassen war gegen eine Ampelanlage gekracht.

Bei einem Unfall in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) sind am Dienstagnachmittag eine 42-Jährige und ein 21-Jähriger leicht verletzt worden. Das teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit. Sie saßen im Auto eines 49 Jahre alten Autofahrers, der mit seinem Fahrzeug gegen eine Ampelanlage gekracht war. Der 49-Jährige und eine 14-Jährige, die auch im Auto mitfuhr, blieben unverletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf der Aldinger Straße in der Nähe eines Baumarkts. Der Fahrer war in dem 5er-BMW in Richtung Pattonville unterwegs. Der Wagen war aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, auf die Verkehrsinsel geschanzt und hatte dabei die Ampelanlage umgerissen.

Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro aus. Während der Aufräumarbeiten musste die Aldinger Straße zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.