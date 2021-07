1 Der Junge wird leicht am Bein verletzt und muss zur Behandlung in ein Krankenhaus. Foto: Pixabay/TechLine

Korntal-Münchingen - Ein Sechsjähriger ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Korntal-Münchingen verletzt worden. Gegen 16.15 Uhr wollte er einen Fußgängerüberweg in der Goerdelerstraße im Ortsteil Korntal überqueren, dabei wurde er von einer 33-jährigen Fahrerin in einem Ford Puma angefahren. Laut Zeugenaussagen war der Junge unvermittelt und ohne auf den Verkehr zu achten über den Fußgängerüberweg gerannt. Er wurde leicht am Bein verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.