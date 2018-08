Unfall in Kirchheim/Teck Auto prallt gegen Rettungswagen

Von va 28. August 2018 - 17:36 Uhr

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Foto: SDMG

Ein 67-Jähriger kommt mit seinem Wagen von der Straße ab. Er streift einen entgegenkommenden Fiat und kracht dann in einen Rettungswagen.

Kirchheim - Ein 67-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmittag in der Kirchheimer Paradiesstraße (Kreis Esslingen) mit einem Rettungswagen kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 13.20 Uhr mit seinem Ford Fiesta vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme langsam immer weiter nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Er streifte mit seinem Auto zunächst den Außenspiegel eines entgegenkommenden Fiat und prallte schließlich gegen einen Rettungswagen, in dem sich neben der Besatzung eine Fünfjährige und ihre Mutter befanden. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Das Kind und seine Mutter, die sich auf dem Weg ins Krankenhaus befunden hatten, wurden von einem anderen Rettungswagen in die Klinik gebracht. Auch der Unfallverursacher kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand laut der Polizei ein Sachschaden in Höhe von mehr als 20 000 Euro.