5 Der 19-Jährige wurde schwer verletzt. Foto: SDMG

Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist am Mittwoch nahe Holzgerlingen bei einem heftigen Unfall schwer verletzt worden. Er war auf die Gegenspur geraten und frontal in ein Auto gekracht.

Holzgerlingen - Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag nahe Holzgerlingen (Kreis Böblingen) bei einem Unfall schwer verletzt worden, er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Drei weitere Beteiligten wurden leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Wie die Beamten berichten, war der 19-Jährige gegen 15 Uhr auf der Kreisstraße 1001 vom Hofgut Mauren kommend in Fahrtrichtung Holzgerlingen unterwegs. In einer scharfen Linkskurve kam der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte in den VW Golf einer 43-Jährigen. Das Motorrad wurde infolge des Aufpralls eine Böschung hinunter geschleudert, dabei erlitt der 19-Jährige schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Im Golf wurden die 43-jährige Fahrerin, der 49-jährige Beifahrer sowie der 15-jährige Mitfahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 15.000 Euro.

Kreisstraße für zwei Stunden gesperrt

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße für zwei Stunden gesperrt werden, eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, einer Notarztwagenbesatzung und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Zur Beseitigung des auslaufenden Öls am Motorrad war die Feuerwehr Ehningen mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte insgesamt sieben Streifenbesatzungen inklusive Motorräder zur Unfallaufnahme und Verkehrsregelung eingesetzt. Die Verkehrspolizeidirektion Stuttgart-Vaihingen bittet Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0711/6869230 zu melden.