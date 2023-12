Unfall in Höpfigheim: Mit Kind im Auto in geparktes Auto gekracht

1 Der Unfall ereignete sich am kurvigen Ortsausgang von Höpfigheim. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Ein Ausweichmanöver mit einem Auto verursacht am Donnerstagmorgen im Stadtteil von Steinheim einen Schaden von mehr als 60 000 Euro.











Zu einem Ausweichmanöver mit Unfallfolge kam es am Donnerstag gegen 8.15 Uhr am Ortsausgang von Höpfigheim in Richtung Murr. Ein 29-Jähriger fuhr laut Polizei mit seinem VW Passat auf der Marbacher Straße. Kurz vor dem etwas kurvigen Ortsausgang von Höpfigheim musste der 29-Jährige wegen eines entgegenkommenden Autos nach rechts ausweichen und prallte gegen einen am Straßenrand geparkten Dacia. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dacia zehn Meter nach vorne geschoben und kollidierte mit einem ebenfalls geparkten Nissan.