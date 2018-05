Unfall in Herrenberg Drei Leichtverletzte bei Crash auf Kreuzung

Von red 12. Mai 2018 - 09:47 Uhr

Ein 23-jähriger BMW-Fahrer hat auf einer Kreuzung in Herrenberg die Vorfahrtsregeln nicht beachtet und prallt mit dem Peugeot einer 20-Jährigen zusammen. Beide Fahrer sowie eine Beifahrerin werden verletzt.





Herrenberg - Weil ein BMW-Fahrer am Freitagabend in Herrenberg (Kreis Böblingen) die Vorfahrtsregeln nicht beachtet hat, ist es zu einem Unfall mit drei Leichtverletzte und 36.000 Euro Sachschaden gekommen.

Laut dem Bericht der Polizei war der 23-jährige BMW-Fahrer kurz nach 23 Uhr auf der Benzstraße von der Stuttgarter Straße her kommend unterwegs und wollte die Seestraße überqueren. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt einer 20-Jährigen, die mit ihrem Peugeot auf der Seestraße in Richtung Reinhold-Schick-Platz fuhr.

Die Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen. Die beiden Fahrer sowie die 19-jährige Beifahrerin im Peugeot wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall wurden darüber hinaus die Ampelanlage, ein Verkehrsschild sowie eine Hinweistafel beschädigt.