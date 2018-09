Unfall in Gerlingen Mercedes erfasst Fußgängerin nach Auffahrunfall

Von red/pho 25. September 2018 - 15:58 Uhr

Ein Rettungsdienst musste die angefahrene Fußgängerin in ein Krankenhaus bringen (Symbolbild). Foto: dpa

Eine Frau will in Gerlingen die Straße überqueren. Ein Mercedesfahrer sieht sie und hält rechtzeitig an – nicht aber der LKW hinter ihm. Die 43-Jährige wird schwer verletzt.

Gerlingen - Bei einem Unfall in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) sind am Dienstagmittag drei Personen zum Teil verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 47-Jähriger gegen 13.25 Uhr mit seinem Mercedes auf der Weilimdorfer Straße in Richtung Stadtmitte als eine Fußgängerin dieselbe Straße aus seiner Sicht von links nach rechts überquerte.

Mehr zum Thema

Er stoppte seinen Wagen rechtzeitig doch der hinter ihm fahrende 53-jährige Fahrer eines Klein-Lkw erkannte die Situation zu spät und fuhr ungebremst auf den Mercedes auf. Der Mercedes wurde nach vorne geschoben und erfasste die Fußgängerin. Die 43-Jährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert, schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 47-Jährige sowie seine 37-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach bisherigen Schätzungen der Polizei soll ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden sein.