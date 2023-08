Bei Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) ist es am Donnerstagabend zu einem tödlichen Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei starb ein 46 Jahre alter Mann, zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Als der 46-Jährige gegen 19.30 Uhr von Geislingen in Richtung Amstetten unterwegs gewesen war, geriet er in einer Linkskurve mit seinem Opel auf nasser Fahrbahn auf die Gegenspur.

Das Auto drehte sich und stieß mit der Beifahrerseite in einen entgegenkommenden Polestar. Am Steuer des Autos saß ein 42-Jähriger. Durch den heftigen Aufprall erlitt der 46-Jährige schwere Verletzungen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 42-Jährige und dessen 39 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden in Krankenhäuser.

B10 bis kurz vor Mitternacht voll gesperrt

Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden an den zwei total beschädigten Autos beträgt rund 32.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr, Straßenmeisterei und Notfallseelsorger waren an der Unfallstelle im Einsatz.

Die Bundesstraße 10 war bis kurz vor Mitternacht voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.