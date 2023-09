Am Donnerstagmorgen stürzt ein Pedelec-Fahrer in Feuerbach aus bislang unbekannter Ursache und verletzt sich dabei schwer. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Am Donnerstagmorgen hat sich in Stuttgart-Feuerbach ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 56-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde.

Nach Angaben der Polizei fuhr der 56-Jährige zwischen 5 Uhr und 6 Uhr vom Bahnhof Bad-Cannstatt kommend über den Rosensteinpark, weiter in Richtung Pragsattel über die Heilbronner Straße bis zur Krailenshaldenstraße. Auf dieser Fahrtstrecke stürzte der 56-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache zu Boden und verletzte sich schwer. Zeugen trafen den Mann gegen 6.15 Uhr in der Krailenshaldenstraße an und alarmierten die Rettungskräfte, die den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachten.

Der Pedelec-Fahrer trug vermutlich einen weißen Helm mit weiteren Farben in blau und schwarz. Da der Helm mutmaßlich noch an der Unfallstelle liegen könnte, werden Zeugen, die Hinweise zur genauen Unfallörtlichkeit und zum Unfallgeschehen geben können, gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990 4100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.