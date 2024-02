Unfall in Fellbach: Stadtbahn rammt Land Rover

Unfall in Fellbach

1 Die Polizei musste in der Höhenstraße in Fellbach anrücken. Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein 47-Jähriger in einem Land Rover missachtet laut Polizei am Dienstag beim Abbiegen in die Höhenstraße eine rote Ampel und stößt mit einer Stadtbahn zusammen. Verletzt wird ein Fahrgast.











Ein 47 Jahre alter Fahrer eines Land Rover wollte am Dienstagabend kurz vor 21.30 Uhr in Fellbach von der Stuttgarter Straße nach links in die Höhenstraße abbiegen und missachtete hierbei laut Polizei die rote Ampel, weshalb er mit einer Stadtbahn zusammenstieß. Der Fahrer der Stadtbahn hatte noch eine Vollbremsung eingeleitet, wobei sich ein 46-jähriger Fahrgast leicht verletzte.