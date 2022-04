1 Bei einem heftigen Unfall in Fellbach sind am Ostersonntag fünf Personen verletzt worden. Foto: dpa/Patrick Seeger

Bei einem Verkehrsunfall in Fellbach ist eine Frau schwer verletzt worden. Drei Autos waren beteiligt, darunter ein Oldtimer von Mercedes. Der Schaden: 115 000 Euro.















Eine schwer verletzte Frau, vier weitere verletzte Personen und ein Schaden von 115 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag in der Fellbacher Bühlstraße ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war ein 44-Jähriger, der von Schmiden kommend in Richtung Schorndorfer Straße unterwegs war, aus noch ungeklärter Ursache in einer lang gezogenen Rechtskurve mit seinem Skoda auf die Gegenfahrbahn geraten.

Eine 37-jährige Frau ist schwer verletzt

Der Mann versuchte zwar noch gegenzusteuern, kam aber ins Schleudern und prallte mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen. Ein 35-Jähriger in einem Nissan und seine zwei Mitfahrer wurden dabei leicht verletzt. An dem Wagen entstand ein Schaden von 10 000 Euro. Schlimmer erwischte es eine 37-Jährige, die mit ihrem Mercedes-Oldtimer mit dem Nissan kollidierte. Sie wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Den Schaden an ihrem Oldtimer schätzt die Polizei auf 95 000 Euro.

Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. An seinem Skoda entstand ein Schaden in Höhe von 10 000 Euro.