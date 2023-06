Unfall in Esslingen

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik.

Bei einem Unfall in der Nacht auf Donnerstag hat sich in Esslingen ein 30-jähriger Fahrradfahrer verletzt. Der Mann wurde von einem Bordstein abgewiesen und fuhr gegen ein Verkehrszeichen.









In der Hohenheimer Straße in Esslingen ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Fahrradfahrer gestürzt. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilt, war der Mann gegen ein Verkehrszeichen gefahren.