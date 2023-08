Unfall in Esslingen

1 Der Mann fuhr nach den Unfall weiter, ohne sich bei den Behörden zu melden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

Auf einer Landesstraße bei Esslingen hat am Sonntagabend ein 52-Jähriger offenbar einen Unfall verursacht. Wegen Aquaplaning kam er von der Straße ab, fuhr nach der Vorfall aber verbotenerweise einfach weiter. Die Polizei ermittelt.









Bei einem Unfall in Esslingen hat sich am Sonntagabend offenbar ein Auto überschlagen – der Fahrer fuhr aber unbekümmert weiter. Wie die Polizei berichtet, konnte er später an seiner Wohnanschrift gefunden werden.