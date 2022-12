Unfall in einer Engstelle in Bietigheim

Die Polizei schätzt den verursachten Schaden auf mindestens 20 000 Euro.

Ein 90-Jähriger ist in der Antonia-Visconti-Straße mit seinem Mercedes gegen eine Absperrung gefahren. Auch ein geparktes Auto wurde beschädigt.















Ein 90-Jähriger hat am Samstag in der Antonia-Visconti-Straße mehrere Steinpoller umgefahren, wodurch auch ein benachbartes Gebäude beschädigt wurde. Der Senior war gegen 17.45 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung der Löchgauer Straße unterwegs, wobei er eine Engstelle auf Höhe der Mergenthalerstraße passieren musste. Nach Informationen der Polizei kam ihm dort ein Fahrzeug entgegen – doch statt anzuhalten, fuhr der Mann einfach weiter und prallte gegen mehrere Poller, die gegen die Fassade eines Geschäfts geschleudert wurden. Der 90-Jährige versuchte darauf wieder auf die Straße zurückzulenken, wobei er noch das Heck eines geparkten Mercedes streifte. Die Polizei schätzt den verursachten Schaden auf mindestens 20 000 Euro.