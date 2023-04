5 Die Fahrt des führerlosen Postfahrzeugs in Ditzingen endete schließlich an Bäumen und Gemäuer. Foto: Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Im doppelten Sinne ist am Donnerstagnachmittag in der Ditzinger Schönblickstraße die Post abgegangen: Kurz nachdem eine Zustellerin der Deutschen Post ihr Fahrzeug um 14 Uhr in der Hinteren Haldenstaffel verlassen hatte, setzte sich der Wagen in Bewegung, querte die Schönblickstraße und durchschlug dort den Gartenzaun eines abschüssigen Grundstücks. An Bäumen und Mauern blieb das Fahrzeug hängen und wurde wenig später von einem hinzugerufenen Abschleppfahrzeug gesichert.

Zur Bergung des Fahrzeugs leistete die Ditzinger Feuerwehr technische Hilfe. Sie beseitigte Zaunreste und mehrere Äste. Nach aufwendigen Sicherungsarbeiten konnte dann das Fahrzeug mit dem Kranausleger des Abschleppfahrzeugs geborgen werden. Personen kamen nicht zu Schaden, die Ditzinger Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort.