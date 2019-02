Unfall in Dettingen unter Teck

Ein 19-Jähriger fährt am Samstagmorgen auf der B465 zwischen Dettingen unter Teck und Owen. Der übermüdete Mann kommt mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem Fahrzeug.

Dettingen unter Teck - Ein junger Autofahrer hat laut Polizeiangaben aufgrund von Übermüdung einen schweren Unfall verursacht. Der 19-Jährige sei am Samstagmorgen um 5.20 Uhr auf der B465 zwischen Dettingen unter Teck und Owen (Landkreis Esslingen) mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort prallte er mit dem Auto gegen den Wagen einer 42-jährige Fahrerin. Die Frau und der 19-Jährige wurden schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden; die Höhe des Sachschadens schätzte die Polizei auf insgesamt 40 000 Euro.