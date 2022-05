1 Der Rettungsdienst brachte das Kind in eine Klinik, wo es zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen stationär aufgenommen werden musste. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag in Denkendorf (Kreis Esslingen) mit einem elfjährigen Radfahrer zusammengestoßen und überrollte ihn anschließend. Der Junge erlitt schwere Verletzungen.















Ein elfjähriger Radfahrer ist am Mittwochnachmittag in der Deizisauer Straße in Denkendorf mit einem Auto zusammengestoßen und anschließend von dem Wagen überrollt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Junge bei dem Unfall schwer verletzt.

Beim Abbiegen zusammengestoßen

Ein 74 -jähriger Autofahrer war den Angaben der Polizei zufolge gegen 15.30 Uhr die Deizisauer Straße in Richtung Neuhausen auf den Fildern unterwegs. Der elfjährige Junge fuhr mit seinem Elektrofahrrad auf dem rechtsseitigen Gehweg in die gleiche Richtung. An einer Einmündung wollte der 74-Jährige nach rechts in die Vogelsangstraße abbiegen. Dabei stieß er laut Polizei mit dem Jungen zusammen. Anschließend überrollte das Auto den Elfjährigen und sein Fahrrad.

Junge stationär in Klinik aufgenommen

Der Rettungsdienst brachte das Kind in eine Klinik, wo es zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen stationär aufgenommen werden musste. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 3.000 Euro.