Weil sie wohl Brems- und Gaspedal verwechselte, fuhr eine 80-jährige Mercedes-Lenkerin am Montagvormittag gegen 11.35 Uhr in der Brunnenstraße in Bietigheim-Bissingen gegen einen Gartenzaun. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte das Auto auf die Seite. Die 80-Jährige wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.