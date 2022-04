1 Ein Sechsjähriger ist bei einem Unfall in Bietigheim schwer verletzt worden. Foto: picture alliance / dpa/Daniel Karmann

Ein sechs Jahre alter Junge ist bei einem Unfall im Kreis Ludwigsburg schwer verletzt worden. Das Kind war vor den Mercedes einer 22-Jährigen gelaufen.















Mit schweren Verletzungen hat ein Rettungsdienst einen Sechsjährigen am Dienstagabend in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er gegen 18 Uhr in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) von einem Auto erfasst worden war. Laut der Polizei war eine 22-jährige Mercedes-Fahrerin auf dem Gröninger Weg in Richtung B 27 gefahren, als der Junge plötzlich aus einer Hecke heraus von rechts auf die Fahrbahn und vor das Auto sprang. Die junge Frau konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Am Mercedes entstand rund 5000 Euro Schaden.