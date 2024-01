Unfall in Biberach: 15-Jähriger wird von Zug erfasst und stirbt

1 Die Polizei geht von einem Unfall aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Beim Überqueren der Gleise in Biberach wurde ein Jugendlicher von einem durchfahrenden Regionalzug erfasst und lebensgefährlich verletzt. Er verstarb noch an der Unfallstelle.











Link kopiert



Ein 15-Jähriger ist bei einem Zugunfall am Bahnhof in Biberach (Ortenaukreis) gestorben. Der Schüler wurde beim Überqueren der Gleise von einem durchfahrenden Regionalzug erfasst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt. Der 15-Jährige verstarb trotz Wiederbelebungsversuchen am Montagabend noch an der Unfallstelle. Die Polizei ging zunächst von einem Unfall aus.