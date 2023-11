1 Der Mitarbeiter überlebte den Unfall nicht (Symbolbild). Foto: imago images/Noah Wedel/Noah Wedel via www.imago-images.de

Ein Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma ist in Bayern in die Presse eines Müllfahrzeugs geraten und ums Leben gekommen. Die Unglücksursache war unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.











