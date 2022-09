1 Der Mann fiel offenbar beim Kastaniensammeln in einen Fluss. Foto: imago/Westend61/imago stock&people

In Oberbayern sammelt ein 88-Jähriger an einem Flussufer Kastanien. Als seine Frau später nach ihm sehen will, findet sie nur noch einen Schuh. Er wird tot im Wasser gefunden.















In Oberbayern ist es offenbar unter tragischen Umständen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Mann ist in Rohrbach nach ersten Erkenntnissen beim Kastaniensammeln in einen Fluss gefallen und gestorben. Die Frau des 88-Jährigen habe nach ihm sehen wollen und einen Schuh ihres Manns am steil abfallenden Ufer der Ilm gefunden, teilte die Polizei in Ingolstadt am Donnerstag mit. Sie habe dann die Rettungsstelle angerufen.

Die Feuerwehr habe den Mann etwa hundert Meter weiter in dem Fluss gefunden. Er sei zu dem Zeitpunkt schon tot gewesen. Es gebe keine Hinweise auf eine Beteiligung anderer Menschen an dem Unfall.