1 Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

In Bahlingen überquert ein Mann an einer Stelle ohne Bahnübergang die Gleise und wird von einem Zug erfasst. Der 73-Jährige stirbt weniger später in einem Krankenhaus.









Ein Mann ist in Bahlingen (Landkreis Emmendingen) von einem Zug erfasst worden und später im Krankenhaus gestorben. Wie ein Polizeisprecher bekannt gab, habe der 73-Jährige die Gleise am Freitag an einer Stelle überschritten, an der es keinen Bahnübergang gebe.

Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Ein Suizid kann nach Angaben des Sprechers ausgeschlossen werden.