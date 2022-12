1 Alle Verletzten musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: picture alliance/dpa/Marcel Kusch

Heftiger Unfall in Bad Cannstatt am Freitagabend: Ein Van gerät in den Gegenverkehr. Beim Unfall erleiden vier Kinder und ein Erwachsener Verletzungen – darunter ein sieben Monate altes Baby.















Vier Kinder und ein Erwachsener sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Stuttgart verletzt worden. Unter den Verletzten befindet sich auch ein sieben Monate altes Baby, teilt die Polizei in einer Mitteilung mit. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend gegen 22.45 Uhr in Bad-Cannstatt. Ein 46-Jähriger fuhr mit seinem Ford die Löwentorstraße in Richtung Münster, in seinem Wagen waren ein 39-Jähriger, eine 35-Jährige und vier Kinder im Alter von drei, sieben und neun Jahren sowie sieben Monaten.

Ford gerät in den Gegenverkehr

Auf Höhe der Haltestelle „Hallschlag“ soll der Van in den Gegenverkehr geraten sein, wie Zeugen berichten. Dort krachte der Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Porsche zusammen.

Die 35-Jährige und die drei und neun Jahre alten Kinder wurden leicht verletzt. Das sieben Jahre und das 7 sieben Monate alte Kind erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilt. Alle mussten in ein Stuttgarter Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beläuft sich laut Schätzungen der Polizei auf rund 38.000 Euro. Die Löwentorstraße wurde während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.