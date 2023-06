5 Bei der A-Klasse hat der Fahrer-Airbag ausgelöst. Foto: Sebastian Steegmüller

Ein 91-jähriger Mercedes-Fahrer hat am Kreisverkehr am Einkaufscenter Carré in Bad Cannstatt zunächst einen 42 Jahre alten Passant angefahren, anschließend rammte er zwei geparkte Autos.









Am Freitagvormittag hat sich vor dem Einkaufscenter Carré in Bad Cannstatt ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach Polizeiangaben war ein 91 Jahre alter Mercedes-Fahrer gegen 11.15 Uhr in der Daimlerstraße in Richtung Waiblinger Straße unterwegs. Im zweiten Kreisverkehr übersah er wohl ein Fahrschulauto, das aus der Seelbergstraße eingebogen war. Um einen Unfall zu verhindern, wich der Senior auf den Gehweg aus. Dort erfasste jedoch mit seinem Fahrzeug einen 42 Jahre alten Fußgänger.