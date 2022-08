1 Die Polizei sucht nun Zeugen, die dem Fahrer begegnet sind. Foto: StZ/Phillip Weingand

Nach einer Karambolage hat ein Autofahrer in Auenwald kurzerhand den Rückwärtsgang eingelegt und die Flucht ergriffen. Einen Mitfahrer hat er dabei massiv gefährdet.















Mehr als 2000 Euro Schaden hat der Fahrer eines schwarzen Audi A 6 Kombi am Dienstag gegen 18 Uhr in Auenwald (Rems-Murr-Kreis) an einem vorausfahrenden Fahrzeug verursacht – und dann die Flucht ergriffen. Nach den Angaben der Polizei wollte der Autofahrer von Oberbrüden kommend auf der Kreisstraße 1826 in Richtung Mittelbrüden abbiegen und fuhr dabei einem vorausfahrenden Ford Focus, der verkehrsbedingt abbremsen musste, von hinten auf. Nach dem Unfall legte der Audi-Fahrer laut Polizeiangaben den Rückwärtsgang ein und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Steinbach.

Mitfahrer rettet sich durch Sprung

Dabei gefährdete er einen Mitfahrer, der zwischenzeitlich ausgestiegen war und sich nur durch einen Sprung zur Seite aus der Gefahrenzone bringen konnte. Beim Einbiegen auf die Kreisstraße in Richtung Mittelbrüden missachtete der Audi-Fahrer noch die Vorfahrt eines weißen Mercedes, der in Richtung Steinbach fuhr. Dessen Fahrer konnte bremsen und ausweichen, sodass es nicht zu einem weiteren Unfall kam. Die Polizei (0 71 91/90 90) bittet um sachdienliche Hinweise, insbesondere sollte sich der Fahrer des weißen Mercedes melden.