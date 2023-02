1 Ein Junge musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Andreas Gebert

Bei einem Unfall hat ein 26-jähriger Ford-Fahrer in Affalterbach einen sechsjährigen Jungen verletzt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der 26-Jährige befuhr am Donnerstag gegen 17.10 Uhr die Erdmannhäuser Straße in Richtung Erdmannhausen. Plötzlich rannte das Kind zwischen verkehrsbedingt stehenden Fahrzeugen auf der Gegenfahrspur auf die Fahrbahn des 26-Jährigen in seinem Ford. Das Kind wurde von dem Wagen erfasst. Durch die Kollision fiel der Junge auf die Straße und wurde verletzt. Er wurde mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde die Erdmannhäuser Straße für rund eine Stunde voll gesperrt. Laut der Ludwigsburger Polizei entstand an dem Ford durch den Zusammenstoß augenscheinlich kein Schaden.