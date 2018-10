Unfall im Tessin mit Bus aus Köln 27-jährige Deutsche in der Schweiz gestorben

Von red/AFP 14. Oktober 2018 - 21:57 Uhr

Bei dem Unfall eines Reisebusses aus Köln im Tessin ist eine 27-jährige Deutsche ums Leben gekommen. 13 Personen wurden bei dem Unglück verletzt.





Sigirino - Bei dem Unfall eines deutschen Reisebusses in der Schweiz ist nach neuen Angaben eine 27-jährige Deutsche ums Leben gekommen. Das berichtete die Schweizerische Depeschenagentur (SDA) am Sonntagabend unter Berufung auf die Tessiner Kantonspolizei. Nachdem zunächst von 13 Verletzten die Rede gewesen war, umfasste die Opferbilanz neben dem Todesopfer nun 14 Verletzte. Der Bus war auf dem Weg von Köln ins italienische Assisi gewesen.

Ursache für Unfall noch unklar

Zwei der Passagiere hätten bei dem Unfall am Sonntagmorgen schwere Verletzungen erlitten, acht weitere mittlere und die übrigen vier leichte Verletzungen, berichtete die SDA weiter. In Lebensgefahr schwebe niemand mehr. In dem Bus sei eine Gruppe junger Leute unterwegs gewesen, teilte die Kantonspolizei mit. Der Unfall hatte sich den Angaben zufolge auf der Autobahn A2 bei Sigirino wenige Kilometer nördlich von Lugano ereignet, die Ursache war zunächst unklar.

Der Bus krachte mit solcher Wucht gegen einen Pfeiler, dass er bis hinter die Fahrerkabine aufgerissen wurde. Nach Angaben der Polizei dauerte es mehrere Stunden, bis alle Verletzten geborgen werden konnten.

Die Autobahn blieb in Richtung Süden stundenlang gesperrt.