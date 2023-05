1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marcel Kusch

Bei Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am Donnerstagmorgen ein 22-jähriger Motorradfahrer frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Weil der junge Mann zu schnell unterwegs war, kam er in einer scharfen Kurve auf die Gegenspur.









Zwischen Steinenbronn (Kreis Böblingen) und Musberg (Kreis Esslingen) ist am Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer in einer Kurve in den Gegenverkehr gefahren.