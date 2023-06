1 Der 37-jährige Fahrer des Kleinlasters starb noch an der Unfallstelle. Foto: dpa/David Pichler

Beim Zusammenprall eines Kleinlasters mit einer Regionalbahn ist im Landkreis Ravensburg der Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Zudem seien bei dem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang zwei Menschen im Zug verletzt worden, eine davon ersten Erkenntnissen zufolge schwer, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Die beiden Verletzten wurden in Kliniken gebracht. Der 37-jährige Lkw-Fahrer sei noch an der Unfallstelle gestorben.