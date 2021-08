1 Ein 29-Jähriger ist bei einem Unfall im Kreis Ludwigsburg leicht verletzt worden. Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Ein 29-Jähriger kommt bei Sachsenheim mit seinem Transporter von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlägt sich, landet aber wieder auf den Reifen.















Sachsenheim - Glück im Unglück hatte der 29-jährige Fahrer eines Kleintransporters bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 18.35 Uhr auf der Strecke zwischen Zaberfeld und Häfnerhaslach (Kreis Ludwigsburg). Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen, wo sich sein Fahrzeug einmal überschlug und wieder auf den Rädern zum Stehen kam.

Der 29-Jährige zog sich dabei nur leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren, rückte die Feuerwehr an und band sie ab. Mitarbeiter der Straßenmeisterei reinigten die Fahrbahn. Der Transporter kam an einen Abschlepphaken.