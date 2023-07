1 Der 17-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Ludwigsburg schwer verletzt worden. An einer Kreuzung bei Pattonville stieß der 17-Jährige frontal mit dem Auto einer 87-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Autofahrerin habe abbiegen wollen und dabei den 17-Jährigen übersehen. Der Motorradfahrer schlug auf der Windschutzscheibe des Wagens auf und kam zehn Meter weiter zu Fall. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde die K1692 für zwei Stunden gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.