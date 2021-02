1 Im Allgäu ereignete sich ein schwerer Kutschunfall. Foto: picture alliance / dpa/Malte Christians

Dramatischer Kutschunfall im Allgäu: Eine Schwangere wird dabei bäuchlings hinter dem Pferd hergeschleift. Beim Abspannen hatte das Tier am Sonntag gescheut.

München - Einen dramatischen Kutschunfall hat eine schwangere 28 Jahre alte Frau im Allgäu erleben müssen. Beim Abspannen habe ihr Pferd am Sonntag gescheut und sei samt der Kutsche mit der Frau vom Hof gerannt, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Montag in Kempten mit. Die Kutsche sei dann umgestürzt, die Frau habe sich dabei an Hinterkopf und Wade verletzt.

Außerdem verfingen sich nach dem Sturz die Zügel an den Beinen der Schwangeren, die danach noch bäuchlings hinter dem Pferd hergeschleift wurde. Nach einigen Metern seien die Zügel glücklicherweise gerissen. Die Frau kam ins Krankenhaus, innere Verletzungen seien nicht festgestellt worden.