4 Der Mercedes stürzte eine Böschung hinunter in das zugefrorene Becken. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Am Freitagmorgen stürzen zwei 21-Jährige in einem Mercedes in ein zugefrorenes Regenrückhaltebecken bei Leonberg. Die Bergung des Elektro-Fahrzeuges gestaltet sich schwierig.











Link kopiert



Am Freitagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in Leonberg (Kreis Böblingen). Nach Polizeiangaben war ein 21-Jähriger in Begleitung eines gleichaltrigen Beifahrers um 1.35 Uhr mit einem gemieteten AMG-Mercedes auf der Südrandstraße unterwegs und fuhr weiter auf der Berliner Straße in Richtung Leonberg.