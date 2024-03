Eine 37-jährige Frau ist nach einem Unfall am Samstagabend bei Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) ihren Führerschein los.

Wie die Polizei berichtet, war die Skoda-Fahrerin am gegen 19 Uhr auf der B 10 in Richtung Stuttgart auf den BMW eines 29-Jährigen aufgefahren. Der Mann hatte am Vaihinger Eck, an der Abzweigung in die Stuttgarter Straße, angehalten, weil die Ampel Rot zeigte. Die 37-Jährige erkannte das offenbar zu spät und prallte mit ihrem Wagen auf ihren Vordermann.

Lesen Sie auch

Bei der Unfallaufnahme bemerkten Polizisten Alkoholgeruch bei der Frau. Ein Test bestätigte den Verdacht. Das Messgerät zeigte einen Wert von etwa 1,4 Promille. Der Führerschein der 37-Jährigen wurde daraufhin beschlagnahmt, Blut wurde ihr auch abgenommen. Die Insassen der beiden Fahrzeuge blieben unverletzt. Laut Polizei entstand ein Schaden von circa 20 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren aber weiter fahrtüchtig.