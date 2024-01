9 Das Auto des Unfallverursachers blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer war wohl alkoholisiert. Foto: SDMG/Kern

Am Sonntagmorgen ereignet sich ein schwerer Unfall auf der B10 nahe Uhingen. Dabei überschlägt sich ein Auto. Der Fahrer war wohl alkoholisiert.











Am Sonntag wurde der Polizei gegen 5.45 Uhr ein Unfall auf der Bundesstraße 10 zwischen den Anschlussstellen Uhingen und der Querspange Göppingen-Faurndau (Kreis Göppingen) in Fahrtrichtung Ulm gemeldet. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 26-jährige Polofahrer nach rechts in den Grünstreifen von der Fahrbahn abgekommen war.